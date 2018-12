Atalanta: Gasperini, vittoria giusta

UDINE, 9 DIC - "La vittoria mi sembra giusta. Ma nel calcio può succedere di tutto". Gian Piero Gasperini si gode i tre punti di Udine e a tripletta di Zapata, "un grandissimo segnale". "Aveva fatto un'ottima gara anche col Napoli. Con un Zapata così, quando adesso rientrerà anche Ilicic, il nostro potenziale offensivo aumenta e ci dà più possibilità", dice il tecnico atalantino in conferenza stampa. Nel primo tempo la sua squadra ha fatto tanto possesso, nella ripresa ha capitalizzato le occasioni. "Bisogna giocare con pazienza, far correre l'avversario, poi alzi la qualità e allunghi le distanze", aggiunge. Ma se deve trovare un neo alla prestazione dei suoi lo individua nel gol subito: "E' una delle distrazioni che abbiamo pagato ultimamente, soprattutto a Empoli. Ci ha messo in condizione di essere esposti al contropiede dell'Udinese ma con l'attenzione e la concentrazione giusta li abbiamo disinnescati e abbiamo potuto continuare a cercare il gol".