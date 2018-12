Serie A: Genoa-Spal 1-1

GENOVA, 9 DIC - Pari all'esordio sulla panchina del Genoa per Cesare Prandelli: finisce 1-1 con la Spal il posticipo della 15/a giornata della Serie A. Ospiti avanti con Petagna, poi il Genoa, rimasto in 10 già all'11' per espulsione di Criscito, pareggia con un rigore di Piontek.