Spalletti, Icardi a Madrid? Nulla strano

MILANO, 10 DIC - ''Icardi a Madrid? Non vedo dove sia il problema. C'era la delegazione della Juventus, c'erano i dirigenti e un calciatore dell'Inter. Non vedo dove stia il problema, è come andare a cena da un'altra parte''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha commentato così la presenza di Mauro Icardi al Santiago Bernabeu di Madrid per assistere alla finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors. ''È una cosa che si gestisce normalmente, con la possibilità di avere una autorizzazione per vedere una partita - ha proseguito Spalletti, nella conferenza alla vigilia di Inter-Psv -. Non ha fatto nulla di strano, si è comportato regolarmente''.