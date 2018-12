Spalletti, col PSV gara più importante

MILANO, 10 DIC - "È la partita più importante da quando sono all'Inter. Dovremo pensare a giocare e vincere la nostra gara, non a quello che deve fare il Barcellona". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il PSV Eindhoven in Champions League. "Mi viene da pensare che al Barcellona si stiano offendendo perché stiamo mettendo in dubbio la loro etica professionale - ha proseguito -. Lì ci sono professionisti seri".