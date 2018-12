Csi: sabato 'La notte dei capitani'

ROMA, 10 DIC - Sabato 15, dalle 21, nell'impianto sportivo Sacro Cuore, il Centro sportivo italiano organizza il tradizionale appuntamento de 'La notte dei capitani', giunto alla 9/a edizione. L'evento è dedicato ai capitani delle squadre di calcio Under 12 e 14, Allievi, Juniores e Open, calcio a 5, calcio a 7, pallavolo e basket, che partecipano ai campionati del Csi Roma e ai presidenti delle rispettive società. 'La notte dei capitani' rappresenta l'occasione per spiegare e raccontare l'importanza e la responsabilità del ruolo di capitano nel Csi, che non si limita solo ad essere una figura di rappresentanza. "Nello sport c'èuna figura chiamata a essere leader del gruppo: èil capitano - le parole di Daniele Pasquini, presidente del Comitato provinciale Roma del Csi - Il capitano èil 'primus inter pares', uno del gruppo al quale viene riconosciuto dal tecnico e dal gruppo autorevolezza e carisma. Il ruolo del capitano èuna 'palestra di responsabilita', dove imparare attraverso l'esperienza a vivere la responsabilità".