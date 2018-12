Valverde,faccio turn over ma per vincere

ROMA, 10 DIC - "Rispetto l'Inter, e anche il Tottenham, però andremo avanti con il nostro lavoro. Questa competizione ci piace, anche questa volta giocheremo per vincere". In conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro gli Spurs, l'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde sottolinea che la 'sua' squadra, pur essendo già qualificata, si impegnerà al massimo "per difendere il nostro prestigio". Secondo Valverde, l'Inter, la cui qualificazione dipende anche dal risultato del Camp Nou, "deve stare tranquilla, non si deve preoccupare per noi, perché è nostra intenzione vincere. Però se loro avessero battuto il Tottenham, non sarebbero in questa situazione". Il tecnico del Barça ammette, però, che domani darà spazio a qualche giocatore solitamente non titolare. "Ci saranno dei cambiamenti - spiega -. Qualche giocatore, come Luis Suarez, ha problemi fisici e non rientra nei miei piani fargli fare due partite di seguito. Messi? Quando vi daranno la formazione vedrete se giocherà, l'importante è che i miei siano motivati".