Ghirelli, solidarietà a Preziosi

MILANO, 11 DIC - Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, esprime ''solidarietà'' ad Enrico Preziosi contro i volgari striscioni esposti in curva domenica pomeriggio a Genova, con bersaglio il presidente del Genoa e la figlia Paola. ''Siamo schierati nettamente - spiega Ghirelli, durante un evento congiunto con la Fip sullo sport femminile - contro quella cosa lì. Recentemente abbiamo incontrato il capo della Polizia, Franco Gabrielli, per ribadire una scelta di campo. Serve una lotta implacabile contro questi delinquenti che offendono: vanno assicurati alle patrie galere. Vanno chiamati delinquenti, non sono certo tifosi. Lo stadio non è una zona franca, chi sbaglia va arrestato''.