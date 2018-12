Collavino: andiamo avanti ma serve tempo

UDINE, 11 DIC - "Siamo all'indomani di una partita che non è facile commentare ma siamo determinati ad andare avanti perché il cambiamento richiede tempo. Siamo convinti che Nicola saprà rendere le prestazioni positive". Lo ha detto il Dg dell'Udinese Franco Collavino in occasione dell'incontro per gli auguri di Natale. "Alla fine della stagione scorsa abbiamo fatto una riflessione e investito 52,5 milioni per l'acquisto di giocatori. Per Velazquez i tempi non erano ancora maturi ma avrà un futuro; a novembre abbiamo scelto di affidare la guida tecnica a Nicola che sta lavorando anche sul senso di essere squadra". Collavino ha ricordato anche gli investimenti effettuati sulla Dacia Arena che "garantisce al territorio possibilità di ospitare e vedere eventi sportivi di grande livello: a marzo 2019 ritornerà la nazionale; a giugno ospiterà il girone con Germania, Austria e Danimarca e la finale di euro Under 21".