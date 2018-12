Derby Torino, manifesti 'granata fogne'

TORINO, 11 DIC - Si avvicina il derby della Mole, sabato sera allo stadio Grande Torino, e come da tradizione incominciano i pesanti sfottò tra le tifoserie avversarie. La prima 'mossa' è dei sostenitori bianconeri: "Questa settimana i topi escono a cercare rogne. Granata tornate nelle fogne", si legge su alcuni manifesti comparsi in città. Inequivocabile il disegno che accompagna l'insulto, un topo in maglia granata che viene ricacciato in un tombino da un braccio bianconero.