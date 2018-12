Napoli, il rammarico di de Magistris

NAPOLI, 12 DIC - "C'è molto rammarico. Ieri il Napoli doveva segnare, ci aspettavamo tutt'altra partita''. Queste le parole del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, all'indomani del match di Champions League contro il Liverpool che elimina la squadra partenopea dalla competizione. De Magistris, nel sottolineare che ''complessivamente nel girone il Napoli è stato sfortunato, motivo per cui non c'è da fare alcun addebito'', tuttavia ha affermato che ''ieri la squadra poteva e doveva giocare la partita in modo diverso. Non c'è stato il Napoli che ci aspettavamo''.