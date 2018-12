Cavani, Benzema, Morata, mercato chiama

ROMA, 12 DIC - Edinson Cavani dal Psg all'Atletico Madrid, Karim Benzema dal Real al club parigino, Alvaro Morata dal Chelsea al Barcellona, Mauro Icardi dall'Inter al club di Florentino Perez. Sarebbe questo, incrociando le indiscrezioni pubblicate oggi su diversi giornali spagnoli e inglesi, il vorticoso giro di attaccanti che potrebbe mettersi in moto la prossima estate. In Francia danno già per scontato la partenza di Cavani dal Psg e il club colchoneros è indicato il pole per prendere l'attaccante uruguaiano che verrebbe sostituito, scrive France Football, da Karim Benzema. RAC1 sostiene invece che Alvaro Morata si sarebbe offerto a Barcellona. Secondo RAC1 ci sarebbero stati già degli incontri a Londra per sondare l'operazione la prossima estate. Icardi, infine, si sa che piace al presidentissimo del Real e oggi 'AS', dopo la debacle in Champions, torna sull' ipotesi di un 'trasloco' al Bernabeu, anche se oggi Maurito ha confermato, via Instagram, il suo attaccamento al club con un affettuoso "Amala, forza Inter".