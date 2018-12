Atalanta: Gomez,ho preso ruolo Cristante

BERGAMO, 12 DIC - "Contro la Lazio sarà una partita bella e tirata, perché puntiamo entrambi all'Europa League ma finora non abbiamo dato continuità ai risultati". In vista del Monday Night del 17 dicembre a Bergamo dell'Atalanta contro i capitolini, a prendere la parola è il capitano nerazzurro Alejandro Gomez: "A Udine si è visto il vero Zapata, credo che abbia avuto bisogno di tempo per adattarsi al gioco di Gasperini - prosegue il Papu -. Lunedì rientra Ilicic dalla squalifica: sia chiaro che sono io a dover aiutare lui a segnare e non il contrario". Il numero 10 di casa, accolto da una folla di tifosi all'Atalanta Store, si sofferma proprio sul suo nuovo ruolo ormai da sette partite: "Nessuno tranne me in questo momento può fare quello che faceva Cristante, ci hanno provato in tanti ma io sono l'unico candidato. Adesso faccio gioco e creo occasioni più che concludere, anche perché contro squadre molto chiuse trovare spazi per sé dietro le punte è difficile".