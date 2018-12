Mirallas, il mio gol per dare la svolta

FIRENZE, 12 DIC - "Speriamo che il mio gol al Sassuolo dia la svolta alla Fiorentina e ci permetta di tornare a vincere dopo tanto tempo". Lo ha detto Kevin Mirallas protagonista oggi a Firenze di una sessione autografi in un negozio del centro storico. Domenica prossima i viola saranno impegnati al Franchi nel derby con l'Empoli. Una partita che si annuncia molto importante per la squadra di Pioli che non vince dal 30 settembre e contestata a Reggio Emilia dai propri tifosi nonostante la grande rimonta fatta col Sassuolo: sotto di due reti, Simeone e compagni hanno saputo dall'80' pareggiare segnando la rete del 3-3 al '96 proprio con Mirallas: "E' stata una rete molto significativa per me e per la squadra perché è un momento difficile per tutti. Non vinciamo da tanto tempo, dobbiamo e vogliamo ricominciare a farlo domenica".