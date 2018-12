Astori:Galanti a pm,mio operato corretto

FIRENZE, 13 DIC - E' durato circa un'ora e mezzo l'interrogatorio, davanti ai pm, di Giorgio Galanti, il medico di Firenze accusato insieme al collega Francesco Stagno di Cagliari, di omicidio colposo nell'inchiesta per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. Da quanto appreso Galanti avrebbe fornito la sua versione dei fatti, difendendosi in merito a quanto contestato dalla procura. Anche Stagno aveva ricevuto un invito a comparire dalla procura di Firenze per oggi, ma non è comparso oggi davanti ai pm che volevano interrogarlo: secondo quanto emerso la sua assenza era stata preannunciata ieri dal suo legale. L'interrogatorio di Galanti si è svolto nella caserma del comando provinciale dei carabinieri. "Il professore ha reso interrogatorio ribadendo la correttezza del suo operato e la rigorosa osservanza di ogni legge medica e protocollo nazionale e internazionale", ha detto l'avvocato Sigfrido Fenyes al termine dell'interrogatorio del suo assistito, professor Galanti.