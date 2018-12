Coppa Italia:via ottavi con Lazio-Novara

ROMA, 13 DIC - Sarà la partita Lazio-Novara ad aprire, sabato 12 gennaio 2019 alle 15 (in tv su Raidue), la serie degli incontri per gli ottavi di finale della Coppa Italia, secondo quanto definito e reso noto dalla Lega Serie A. Nella stessa giornata si giocheranno Sampdoria-Milan (ore 18, Raidue) e Bologna-Juventus (ore 20.45, Raiuno). Altri tre incontri, sempre con la formula della eliminazione diretta, si giocheranno domenica 13 gennaio: Torino-Fiorentina (ore 15.00, Raidue), Inter-Benevento (ore 18.00, Raidue) e Napoli-Sassuolo (ore 20.45, Raiuno). Infine, lunedì 14 gennaio, in campo Cagliari-Atalanta (ore 17.30, Raidue) e Roma-Entella (ore 21.00, Raidue).