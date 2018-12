LegaPro: parte 2/a edizione progetto 3P

ROMA, 13 DIC - Parte la seconda edizione del progetto 3P, Patto-Passione-Partecipazione, promosso da Lega Pro e Osservatorio per le Manifestazioni Sportive. Oggi, informa Lega Pro si è tenuta una riunione con Osservatorio, questure e società, presso le sedi della questura di riferimento di ogni club, al fine di presentarla e condividerne le linee attuative. "Siamo soddisfatti della prima edizione del progetto - ha detto il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli -. La seconda registra novità su vari punti come il consolidamento dei parametri di valutazione - ha aggiunto Ghirelli -. Infatti, si implementa l'operatività con l'attuazione dell'istituto del gradimento, inoltre verrà attuato un diverso copione interpretativo dell'interazione con l'arbitro e verrà svolta una parte 'a piacere' quale 'libero sfogo alla fantasia sportiva', orientata ad iniziative per obiettivi, come, ad esempio, antidoping, calcio scommesse e altro".