Leonardo, gara influenzata da episodi

MILANO, 13 DIC - Il ko con l'Olympiacos, costato l'eliminazione del Milan dall'Europa League, "è stato totalmente influenzato da questi episodi". Lo ha detto Leonardo riferendosi alla battuta del corner da cui è nato il vantaggio greco e al rigore concesso. "Siamo una squadra in costruzione, non siamo brillanti, non dico che dovevamo passare. Non cerco alibi ma mi pare ingiusta questa eliminazione - ha spiegato il dirigente rossonero -. Poi c'era un rumore incredibile quando andavamo in attacco, non so se fosse un clacson. Il regolamento non lo permette". "L'unica cosa da salvare sono gli eroici tifosi del Milan. Su tutto il resto, meglio non fare commenti, li lascio fare a voi...": è quanto scritto dal vicepremier Matteo Salvini su Instagram dopo la sconfitta contro l'Olympiacos, costata alla sua squadra l'eliminazione dall'Europa League. Il ministro dell'Interno, che era in tribuna ad Atene, ha pubblicato un breve video degli ultrà rossoneri allo stadio Karaiskakis.