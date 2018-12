Inter: Brozovic, ci rifaremo

MILANO, 14 DIC - La delusione per l'eliminazione in Champions League resta, ma il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic guarda avanti. E lo fa con un messaggio sul proprio account Instagram: "Per un soffio, nonostante l'impegno, non siamo riusciti ad andare avanti in Champions. Grazie a tutti i tifosi per il grande supporto. Dobbiamo lavorare sodo le per le prossime sfide che ci aspettano e ci rifaremo. Forza Inter!", le parole del croato sul proprio account.