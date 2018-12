Udinese: Nicola, Inter sarà affamata

UDINE, 14 DIC - "Mi aspetto un'Inter affamatissima". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Davide Nicola presentando l'anticipo di domani nella conferenza stampa della vigilia. "Uscire dalla Champions non piace a nessuno. L'Inter è una delle squadre più forti del campionato, ma noi andremo a fare la nostra partita. Cerchiamo sempre di creare problemi a qualsiasi avversario", ha aggiunto Nicola che per la trasferta ritrova il suo capitano Behrami. "E' un professionista incredibile, ha caratteristiche importanti per noi, ora che dobbiamo toglierci da questa situazione di classifica prima possibile - ha osservato - ma sono convinto che dando fiducia a tutti e lavorando con continuità si può aumentare il numero di giocatori che possano dare una grossa mano e sentirsi utili alla causa". In settimana Nicola ha ritrovato anche Barak che domani andrà con ogni probabilità in panchina anche se "è ancora un po' indietro rispetto agli altri". L'obiettivo è riportarlo in fretta nel clima partita in vista dei prossimi impegni.