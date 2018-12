Calcio: problemi muscolari per Falque

TORINO, 14 DIC - Derby a rischio per Iago Falque. L'attaccante del Torino potrebbe saltare la stracittadina di domani sera per un problema muscolare. Soltanto la rifinitura, oggi pomeriggio, darà indicazioni più precise sull'impiego dello spagnolo. In caso di forfait con capitan Belotti in attacco potrebbe esserci l'ex Zaza.