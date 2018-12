United-De Gea vicini al rinnovo

ROMA, 14 DIC - David De Gea potrebbe diventare il giocatore più pagato della Premier. Almeno secondo il 'Sun', secondo cui il portiere del Manchester United starebbe per rinnovare il contratto con i Red Devils che gli offrirebbero 400mila sterline a settimana (pari a circa 23 milioni di euro a stagione), il doppio di quanto percepisce ora. Il 28enne spagnolo, in scadenza a giugno 2019, era stato nei mesi scorsi accostato anche al Real, che ha poi virato su Courtois. Se davvero, come 'spara' il Sun, De Gea rinnoverà con lo United per 23 milioni all'anno diventerà il giocatore più pagato della Premier League.