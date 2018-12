Torino: Falque convocato ma domani test

TORINO, 14 DIC - Resta in dubbio la presenza del fantasista granata Iago Falque nel derby. "Ieri e oggi è tornato ad allenarsi, ma il vero test sarà domani nell'allenamento di rifinitura. Proverà a sprintare perché in certe partite bisogna essere al top". Così Walter Mazzarri, alla vigilia del derby della Mole sul principale punto interrogativo per la formazione del Torino. Lo spagnolo figura comunque nella lista dei convocati.