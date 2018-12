Premier ai tifosi "Basta col razzismo"

(ANSA-AP) - LONDRA, 14 DIC - La Premier League è preoccupata dalla recrudescenza del razzismo negli stadi inglesi e per questo, via Twitter, lancia un appello ai tifosi che si comportano correttamente: "denunciate chi agisce in modo non appropriato". Non solo: infatti la lega invita tutti a "non assumere mai atteggiamenti aggressivi o di discriminazione verso gli avversari". Questi tweet dell'ente che regola la massima serie inglese arrivano dopo che un fan del Tottenham è stato arrestato per avere tirato una banana ad Aubameyang dell'Arsenal durante l'ultimo derby londinese e dopo i fatti che hanno riguardato tifosi del Chelsea. Quattro supporter dei Blues sono stati fermati dopo aver indirizzato insulti razzisti a Sterling durante il match contro il Manchester City.