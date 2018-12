Napoli: ecco il calendario 2019

(ANSA) NAPOLI, 14 DIC - Ancelotti nei panni di Mastro Geppetto, Hamsik in quelli di Pinocchio, Allan nel mago di Oz, Mertens come Peter Pan. Il calendario del Napoli per il 2019 va nel mondo delle favole e presenta i calciatori azzurri negli scenari delle più famose storie per bambini. "Quello con il calendario - ha spiegato Alessandro Formisano, capo delle operazioni del club azzurro - è un appuntamento che va avanti da 12 anni, è un record di longevità di un prodotto che viene realizzato in modo esclusivo e inimitabile. Ogni anno abbiamo un mood e quest'anno è dedicato alle favole e del resto quale favola migliore del calcio. Abbiamo descritto Biancaneve, Pinocchio, Peter Pan, Cappuccetto Rosso, la Bella e la bestia, Cenerentola, la Bella Addormentata nel bosco". Al lancio del calendario anche il centrocampista brasiliano Allan: "E' stato divertente vedere il mister Ancelotti nello scenario delle favole - ha detto - è una persona divertente".