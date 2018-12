Fifa: sud est Asia appoggerà Infantino

HANOI, 15 DIC - Le 12 federazioni nazionali del sud est asiatico, raggruppate nell'ente che si chiama Asean e di cui fa calcisticamente parte anche l'Australia, sosterranno la candidatura dell'attuale presidente Gianni Infantino nelle elezioni della Fifa che sui svolgeranno il 5 giugno del prossimo anno. Lo ha annunciato un portavoce dell'Asean al termine di una riunione svoltasi oggi a Hanoi. Infantino si è ricandidato, questa volta per un mandato pieno dopo essere stato eletto nel 2016 dopo le dimissioni di Sepp Blatter per scandali vari, e per ora non ha avversari, nel senso che nessun altro si è fatto avanti. Il termine ultimo per candidarsi alla presidenza della Fifa è il prossimo 5 febbraio.