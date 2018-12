Mondiale club, Kashima-Guadalajara 3-2

ROMA, 15 DIC - I giapponesi del Kashima Antlers, club campione d'Asia di cui è direttore tecnico Zico, si sono qualificati per le semifinali del Mondiale per club ad Abu Dhabi battendo i messicani del Chivas di Guadalajara per 3-2 in un match dei quarti giocato oggi. Queste le reti: nel pt 2' Zaldivar (C); nel st 3' Nagaki (K), 23' Serginho (K-rigore), 38' Abe (K), 48 Pulido (C-rigore, assegnato dopo 'esame' al Var). Nella semifinale di mercoledì 19 il Kashima Antlers affronterà il Real Madrid, da cui venne battuto per 4-2 nella finale del Mondiale 2016, con tripletta di Cristino Ronaldo.