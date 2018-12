Man City torna in testa alla Premier

ROMA, 15 DIC - In attesa che il Liverpool scenda in campo domani nel big match contro il Manchester United, sfida molto sentita fra le due tifoserie, il Manchester City torna in vetta alla Premier League grazie al successo per 3-1 sull'Everton, frutto della doppietta di Gabriel Jesùs e dal gol di Sterling. Curioso il caso di quest'ultimo: per un errore di stampa, era sparito dal foglio utilizzato per comunicare le formazioni ufficiali di Manchester City-Everton. Poi però da 'invisibile', è entrato e ha segnato la terza rete dei Citizens, ora al comando della classifica con 44 punti contro i 42 del Liverpool. In terza posizione, a quota 39, c'è il Tottenham che solo al 91', con una prodezza di Eriksen, ha avuto la meglio (1-0) sul Burnley. E' sempre ultimo il Fulham di Ranieri, che perde in casa (0-2) il derby londinese contro il West, a segno con Snodgrass e Antonio. Sarri e il suo Chelsea scenderanno in campo domani contro il Brighton.