Segna Benzema, Real vince tra i fischi

MADRID, 15 DIC - Una rete gol di Benzema è sufficiente a un brutto Real Madrid, fischiato dal pubblico del Bernabeu, per battere il Rayo Vallecano. Gli unici applausi sono per Modric, che prima della partita mostra al pubblico, dal terreno di gioco, il Pallone d'Oro assegnatogli per quest'anno. Per il Real, ora a -2 dalla vetta, è stata la prova generale in vista del Mondiale per club in cui esordirà mercoledì prossimo contro i giapponesi del Kashima Antlers. Intanto l'Atletico Madrid soffre con il Valladolid del patron Ronaldo Fenomeno ma alla fine conquista i tre punti che gli consentono di affiancare il Barcellona in vetta a quota 31 punti, in attesa che i Messi e soci affrontino domani il Levante. Ancora a segno Kalinic nell'Atletico, poi Griezmann raddoppia dal dischetto ma nel secondo tempo un ottimo Valladolid prima accorcia con Calero e poi pareggia grazie all'autorete di Saul. Nel finale Griezmann risolve il match con una rete di sinistro: 2-3.