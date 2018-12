Gasperini, Gomez punto di riferimento

ZINGONIA, 16 DIC - "Gomez è un punto di riferimento per i compagni e la sua nuova posizione lo arricchisce". Alla vigilia dello scontro con la Lazio, Gian Piero Gasperini elogia il leader e capitano dell'Atalanta. "Ha una tecnica e una capacità di muoversi tale da poter giocare tranquillamente in più ruoli - spiega l'allenatore nerazzurro -. Questo nuovo ruolo dietro le punte lo può fare perché ha classe e personalità: contrastarlo è difficile anche se gioca più centrale. Ha caratteristiche di base molto offensive, ma si adatta benissimo a un ruolo più di servizio che di finalizzazione". Una battuta sul confronto al sapore d'Europa: "Vincere questo tipo di partite proietterebbe molto in alto, ma per me la Lazio è una delle big e punta alla qualificazione Champions", chiude Gasperini.