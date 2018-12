Salvini, curva Milan tra le più belle

MILANO, 16 DIC - ''Ringrazio i tifosi della Curva del Milan perché sono una delle realtà più belle del calcio europeo''. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, arrivando all'Arena Civica di Milano per le celebrazioni per i 50 anni della Curva Sud del Milan, che proprio oggi compie 119 anni. Ai cronisti che gli ricordano i problemi con la giustizia di alcuni esponenti della Curva Sud, con riferimento all' indagine della polizia per droga nello scorso giugno, Salvini replica: ''Io sono per il tifo corretto, colorato e colorito. Episodi di violenza non mi appartengono e non appartengono a nessuno sportivo. Ognuno indaghi ed è giusto, vado a San Siro da quando ho cinque anni, ne ho 45 e non smetterò nonostante i risultati. Non c'è granché da festeggiare. Ho cominciato a seguire il Milan che era in serie B quindi siamo già messi meglio. Ho vinto tutto quello che potevo, spero che mio figlio abbia la metà delle soddisfazioni di quelle che ho avuto io''.