Di Carlo, Chievo vivo più che mai

FERRARA, 16 DIC - Domenico Di Carlo accoglie di buon grado il punto del Chievo al Paolo Mazza: "Siamo vivi più che mai. Stiamo dando continuità ai risultati, la difesa è messa a posto. E in classifica non stiamo facendo scappare nessuno. La vittoria arriverà. Per ora sto ottenendo risposte, anche a Ferrara su un campo difficile: abbiamo retto all'urto". "Nel primo tempo siamo stati più propositivi - spiega il tecnico dei veneti, sempre ultimi in classifica - nella ripresa è uscita la Spal anche se non ha avuto occasioni importanti. Però ha messo molta pressione. Noi dobbiamo mantenere questo spirito: sofferenza e unità".