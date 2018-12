D'Aversa, oggi Samp ci è stata superiore

GENOVA, 16 DIC - "Il peggior Parma visto dopo quello di Napoli", il commento del tecnico dei ducali Roberto D'Aversa, doòo il ko di Marassi. "Oggi la Sampdoria ci è stata superiore. Le statistiche sono state impietose, se togliamo il colpo di testa di Iacoponi finito a lato non abbiamo fatto un tiro in porta. E non c'è nessun alibi a nostro favore. Di fronte avevamo una squadra forte e ben allenata, sicuramente la Sampdoria non è una squadra che deve fare il nostro campionato - ha aggiunto D'Aversa - L'importante per le prossime sfide è mantenere l'equilibrio ricordando che abbiamo 21 punti. Adesso ci attende una squadra come il Bologna che gioca per il nostro stesso risultato e lavoreremo per affrontarla nel miglior modo possibile".