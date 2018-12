Champions: Nedved, restiamo fiduciosi

ROMA, 17 DIC - "Noi 'in anticipo' al Wanda Metropolitano? Come dice Allegri, l'importante è arrivarci. Abbiamo preso la più forte delle seconde, ma non ci sono problemi. Siamo tranquilli e fiduciosi". Così il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved sull'esito del sorteggio di Nyon, che per gli ottavi di finale di Champions ha accoppiato i bianconeri all'Atletico Madrid, squadra la cui 'casa' ospiterà anche la finale della massima competizione continentale.