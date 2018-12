Milan: Gattuso 'rompete le scatole a me"

MILANO, 17 DIC - "C'è sempre il rischio che, se non arrivano i risultati, ti mandano a casa". Rino Gattuso non si scompone di fronte alle voci che lo vogliono di nuovo in bilico dopo l'eliminazione del suo Milan dall'Europa League. "Fa parte del mestiere, continuate a rompere le scatole a me e non ai giocatori, sono il primo responsabile. E' giusto che un allenatore giovane, dopo un'eliminazione simile, sia messo in discussione", ha detto ai giornalisti alla vigilia della sfida contro il Bologna del suo ex compagno di squadra Filippo Inzaghi, anche lui in difficoltà. "Lui si gioca tanto e io pure", ha sottolineato Gattuso, che non ha gradito le critiche più accese alla sua squadra dopo il ko di Atene: "Nessuno si deve vergognare, è uno sport, chi non fa non sbaglia. Sappiamo di aver fatto una figuraccia e scritto una pagina nera della storia del Milan. Ma è chi ruba che si deve vergognare".