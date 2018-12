Chiellini, porto avanti valori Scirea

TORINO, 17 DIC - "Non ho avuto la fortuna di veder giocare Scirea, ero troppo piccolo. Ma appena arrivato alla Juve i suoi insegnamenti mi sono stati tramandati. E ho deciso di portare avanti i suoi valori". Così Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, all'anteprima a Torino della doppia puntata di 'Buffa Racconta' dedicata al giocatore morto in un incidente stradale in Polonia nel settembre 1989. Presentate alla Mole Antonelliana, le due puntate andranno in onda su Sky il 22 e il 26 dicembre. "Buffa racconta un'epoca in cui il calcio di strada, che ho vissuto anche io, era parte della quotidianità - osserva Chiellini -. Oggi non è più così, ecco perché vogliamo tramandare questi valori perché siamo ascoltati più dei genitori e degli insegnanti. Magari la sera dopo il videogioco e le 'cavolate', le nuove generazioni potranno leggere e pensare anche alle cose importanti".