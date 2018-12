Genoa 'in campo per smaltire scorie'

GENOVA, 17 DIC - "In campo per smaltire le scorie di ieri" titola in modo diplomatico il sito del Genoa per annunciare l'allenamento odierno che si è svolto anche con l' obiettivo di fare sbollire la grande rabbia per l'arbitraggio di ieri sera in Roma-Genoa. I tanti 3 ricevuti in pagella dall' arbitro Di Bello sui principali quotidiani italiani non bastano a calmare gli animi in casa rossoblù. Non c'è solo la furia del presidente Preziosi, anche tra i tifosi la rabbia è tanta e viene espressa sia nei commenti nei bar sia sui social dove emerge anche la disillusione per un 'sistema calcio' che non dà fiducia.