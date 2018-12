Giramondo Cusin sbarca a Cipro

MILANO, 17 DIC - Un derby italiano andrà in scena sabato nel campionato cipriota. L'Apoel Nicosia guidato da Paolo Tramezzani sfiderà infatti l'Ermis Aradippou, appena affidato, con la missione di salvarlo, a Stefano Cusin, tecnico giramondo, che ha lavorato in una dozzina di Paesi diversi, dal Camerun alla Palestina, passando per Congo, Bulgaria, Libia, Arabia Saudita, Dubai, Inghilterra, fino all'ultima breve tappa in Sudafrica. "E' un nuovo capitolo, ci sono giocatori un po' da tutto il mondo, non sono spaesato ma a mio agio", racconta all'Ansa Cusin, che è stato anche vice di Walter Zenga, dopo il primo allenamento con la squadra di Larnaca, ultima in classifica reduce dal ko nello scontro diretto con la penultima. "L'Apoel è secondo, sarà un po' Davide contro Golia - ammette il toscano classe '68, che ha un contratto fino al termine della stagione -. Di solito si studiano gli avversari, io invece mi guarderò le ultime dieci partite dei miei giocatori per conoscerli. In pochi giorni proverò a dare serenità alla squadra".