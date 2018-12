Parma: 'Nuovo Inizio' aumenta capitale

PARMA, 17 DIC - Nuovo Inizio Spa, la società che rappresenta la cordata di imprenditori parmigiani che ha rifondato il Parma quattro anni fa, ha varato un aumento di capitale di 11,7 milioni. L'intero importo, spiega il club in una nota, è stato già versato per il 100% nelle casse sociali da parte del socio di maggioranza, coprendo in base agli accordi parasociali, anche la quota (10%) del socio Ppc SpA. In caso di sottoscrizione nei prossimi 30 giorni della quota (30%) anche da parte del socio Link International l'eventuale eccedenza verrà restituita al socio di maggioranza. Ora la palla passa insomma a Jiang Lizhang, l'imprenditore cinese rappresentato dalla Link International che, dopo avere perso la maggioranza del gruppo e la presidenza, rischia di vedere ulteriormente ridotto se non azzerato il suo peso all'interno del cda. Per restare al 30% deve versare 3 milioni e mezzo. L'aumento di capitale ha permesso di ripianare il 'rosso' di bilancio chiuso al 30 giugno 2018 ma anche le perdite maturande al 31 dicembre 2018.