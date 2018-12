Gravina:Per Brunelli manca solo la firma

ROMA, 18 DIC - Per la nomina di Marco Brunelli all'incarico di segretario generale della Figc "manca la firma, ma ci sono tutti i dettagli e i riferimenti anche programmatici". Così il presidente federale Gabriele Gravina riguardo l'imminente nomina dell'attuale dg della Lega di Serie A alla nuova carica in via Allegri. "Sono stati fatti notevoli passi avanti ma, per una questione di correttezza, aspettiamo una comunicazione da parte di Micciché (presidente di Lega A, ndr) nell'assemblea di giovedì. Tra le parti credo sia tutto definito", sottolinea Gravina, probabilmente riferendosi a una richiesta di aspettativa alla Lega A da parte di Brunelli. "C'è una buona intesa e tutti i presupposti per definire questa operazione - continua -, non ancora ufficializzata, perché manca la firma. Credo in ogni caso che la professionalità di Brunelli sia indiscussa e le qualità umane altrettanto. E' molto positivo che il dg di una Lega così importante diventi una sorta di ponte di collegamento tra la federazione e la stessa Lega di A".