Pro Piacenza,Ghirelli 'grazie commissari

ROMA, 19 DIC - "In riferimento alla Pro Piacenza: grazie ai commissari che il Coni nominò in Figc. Avete consigli da darmi sul come gestire l'assurda situazione in cui ci troviamo e il cui merito va ascritto a voi?". Così il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, dopo l'annuncio da parte dei calciatori della squadra emiliana di Serie C, sostenuti dall'Aic, di entrare in sciopero per il mancato pagamento degli stipendi di settembre, ottobre e novembre. La Pro Piacenza non giocherà domenica contro la Pro Vercelli, facendo capire che ci sono "poche speranze sulla possibilità di proseguire il campionato fino al termine della stagione". Veniva poi fatto notare che "siamo alle porte del Natale. Le difficoltà evidenziate stanno pregiudicando anche la serenità familiare di molti calciatori e rendono impossibile lo svolgimento dell'attività lavorativa". Così Ghirelli ricorda a chi commissariò la Figc che "vi chiedemmo di mettere fuori dal campionato le squadre che non avevano le fideiussioni, ci avete risposto no: assurdo".