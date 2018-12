Russia, Mutko via dalla federcalcio

MOSCA, 19 DIC - L'ex Ministro dello Sport Russo Vitaly Mutko si è dimesso dalla carica di presidente della federcalcio. Lo fa sapere la federazione con un comunicato in cui si spiega che le dimissioni sono state presentate nel corso della riunione del Consiglio che si è svolta oggi. Ora il ruolo verrà provvisoriamente ricoperto dal numero uno della lega calcio Sergey Pryadki fino alle elezioni federali in programma a febbraio. Mutko, che in passato è stato anche Vicepremier, era stato bandito a vita dal Cio per il suo coinvolgimento nello scandalo del 'doping di Stato' in Russia, e aveva svolto un ruolo di prima piano per l'assegnazione al suo paese dei Mondiali di calcio di quest'anno, vinti dalla Francia. Era stato anche a capo del comitato organizzatore, continuando a seguire da vicino la nazionale di casa, arrivata fino ai quarti di finale.