Champions: Klopp, Juve per me è favorita

ROMA, 19 DIC - "La Juve è favorita per la vittoria della Champions, avrei fatto il possibile per evitarla". Juergen Klopp, allenatore del Liverpool, parlando in conferenza stampa, è tornato sul sorteggio per gli ottavi di Champions, nei quali i 'Reds' affronteranno il Bayern Monaco. "C'erano due squadre, fra le qualificate dalla fase a gironi, che avrei voluto evitare a ogni costo: il Borussia Dortmund, da ex, e la Juve, che per me è la favorita del torneo continentale". "Battere i bianconeri - afferma Klopp - sarà davvero difficile: sono molto esperti e duri da superare. Il Borussia Dortmund? Casomai mi piacerebbe ritrovarlo dai quarti in poi: significa che che siamo andati avanti sia noi che loro nella competizione".