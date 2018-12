Juve tra i club più seguiti sui social

TORINO, 19 DIC - La Juventus vince anche sui social. Il profilo Instagram del club ha raggiunto i venti milioni di follower. Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, lo scorso luglio, l'incremento è stato del 99,57%, con oltre nove milioni di nuovi followers. La Juventus è salita così al quarto posto nella classifica dei club europei sul social network più seguito dai giovani, subito alle spalle di Real Madrid, Barcellona e Manchester United. I dati sono resi noti dalla stessa Juventus che, sul proprio sito, ringrazia "chi ogni giorno non solo ci segue, ma ci commenta, condivide i post, interagisce con noi". Il bianconero domina su Instagram anche in termini di average engagement rate, ovvero la quantità di interazioni in rapporto al numero di followers.