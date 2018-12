Juve: Kean, accanto a CR7 imparo molto

TORINO, 19 DIC - "Ronaldo lo vedevo solo nei videogiochi o in tv. Giocarci insieme mi ha fatto effetto". C'è tutta l'emozione di chi sa di dover "dimostrare ancora tanto" nelle parole del diciottenne Moise Kean. Il baby fenomeno della Juventus è intervenuto oggi ad Asti all'evento 'Lo sport per tutti'. "Accanto a Ronaldo e a grandi campioni come quelli della Juventus si impara molto - sottolinea -. Anche avere un allenatore come Allegri, che mi ha dato molta fiducia: per questo mi impegno per ripagare la sua fiducia, ho tanto da dimostrare".