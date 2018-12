Roma: Pallotta, stagione insoddisfacente

ROMA, 19 DIC - "Nessuno è soddisfatto di questa stagione", l'obiettivo è "raddrizzarla" e "migliorare in quello che facciamo. Ci lavoreremo tutti insieme, a partire da me, passando per i dirigenti, Monchi, Di Francesco, fino ai giocatori". Così il presidente della Roma, James Pallotta, al termine dei meeting di Boston. "Insieme non abbiamo raggiunto gli elevati obiettivi che ci eravamo prefissati. Tutto ciò deve essere migliorato. Se qualcuno non si impegnerà in questo sforzo collettivo non ci sarà più posto per lui" conclude.