De Siervo, Lega A non è spaccata

MILANO, 20 DIC - "La Lega da oggi non è spaccata in due fazioni ma è una sola". Così Luigi De Siervo, eletto ad della Lega Serie A con 15 voti su 20 "dopo un confronto con un grande professionista e un caro amico come Matteo Mammì". "Ringrazio le squadre per la fiducia, metterò al servizio della Lega i miei 28 anni di lavoro", ha detto ringraziando il suo predecessore a interim Marco Brunelli "per il lavoro eccezionale: mi sento come chi sostituì Guardiola al Barcellona, un prodotto del vivaio che ha fatto grandi risultati".