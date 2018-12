Roma: Under, con Juve combattiamo uniti

ROMA, 20 DIC - "La cosa più importante per me è continuare a dimostrare che la Roma c'è". A 48 ore dalla sfida alla Juventus, Cengiz Under indica la strada da seguire dopo il successo sul Genoa. "È stato un periodo molto difficile per noi, avevamo bisogno di vincere. Fortunatamente siamo riusciti a fare risultato pieno, è molto importante ora continuare con questa linea positiva - spiega -. Sabato ci aspetta una partita molto difficile e superata quella speriamo di continuare a fare bene per posizionarci in una buona posizione in campionato, come è successo l'anno scorso. La Juventus è la migliore formazione della Serie A. Dobbiamo giocare con uno spirito di squadra molto forte, dobbiamo combattere contro la Juve uniti per vincere o portare a casa un buon risultato".