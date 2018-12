Gazidis: "Puntiamo a un Milan al top"

MILANO, 20 DIC - "Cerchiamo di riportare il Milan al top, sono felice di far parte di questo processo. Sto lavorando per imparare, sono felice di essere stato accolto in questo club". Lo dice, dal palco della festa del settore giovanile del Milan, l'ad del club rossonero, Ivan Gazidis. Gazidis, scusandosi per il suo italiano "non perfetto", parlando con i ragazzi presenti sottolinea l'importanza del vivaio, uno dei punti cardine del suo progetto di rilancio per il Milan: "I nostri bambini sono il nostro futuro, è importante per noi che voi diventiate il meglio del meglio. Più diventate bravi e più il Milan crescerà. La cosa importante è che abbiamo maschi e femmine, perché il calcio è per tutti".