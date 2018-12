Fiorentina, col Milan caccia ai 3 punti

FIRENZE, 20 DIC - La Fiorentina parte per Milano decisa a portare a casa la prima vittoria esterna, contro i rossoneri di Gattuso. Il ritorno al successo domenica scorsa con l'Empoli ha riportato un po' di serenità e entusiasmo nel clan viola, anche se tutti sono consapevoli che serve continuità per restare in corsa per l'Europa. Finora in trasferta Chiesa e compagni hanno raccolto appena 5 punti frutto di altrettanti pareggi e tre sconfitte. Il tecnico viola ha al momento abbondanza di scelta avendo recuperato Veretout, Edimilson Fernandes e Milenkovic, assenti domenica scorsa per squalifica. Tre rientri importanti come pure importante si sta rivelando Kevin Mirallas, reduce da due gol in altrettante gare. L'attaccante belga pian piano ha guadagnato posizione nelle gerarchie viola e pure contro il Milan appare destinato inizialmente a formare il tridente con Simeone e Chiesa.