Salernitana: Gregucci nuovo allenatore

NAPOLI, 20 DIC - Angelo Adamo Gregucci è il nuovo allenatore della Salernitana. Il tecnico pugliese ha firmato con il club granata un contratto fino al 2020. Domani dirigerà la prima seduta di allenamento in vista della sfida casalinga di domenica contro il Foggia. Per Gregucci si tratta della terza esperienza sulla panchina della Salernitana dove è già stato nella stagione 2004/05 e nel 2014. I co-patron Claudio Lotito e Marco Mezzaroma gli hanno affidato la guida della prima squadra dopo le dimissioni di Colantuono. L'allenatore era uno dei componenti dello staff tecnico della Nazionale guidata da Mancini. In giornata ha rescisso in maniera consensuale il contratto di collaborazione con la Figc per tornare sulla panchina della Salernitana. "Il presidente della Figc, Gabriele Gravina - si legge in una nota pubblicata sul sito della Federazione - ringrazia Gregucci per il lavoro proficuo svolto con reciproca soddisfazione in questi mesi, formulando nello stesso tempo i migliori auspici per il prosieguo della carriera".